Німецька промисловість переходить на неповний робочий день

Німецька промисловість очікує зростання числа робітників, переведених на неповний робочий день.

Про це пише DW.

Згідно з результатами опитування, 8,5% від загальної чисельності німецьких компаній в переробній промисловості планують в найближчі три місяці перейти на неповний робочий день. Це найвищий показник з 2013 року.

В кінці 2017 року неповний робочий день був у планах у рекордно низького числа підприємств переробної промисловості (0,4%). З тих пір цей показник майже безперервно зростав, досягнувши влітку 2018 року позначки в 2,6%.

"Ослаблення економічного зростання починає позначатися на ринку праці", - коментує результати дослідження Тімо Вольмерсхойзер, глава відділу, що займається кон'юнктурними прогнозами.

За його словами, німецька промисловість з середини 2018 року перебуває в рецесії, і неповний робочий день - один з варіантів збереження робочих місць в складні для економіки часи.

За даними Федерального агентства з праці, в квітні 2019 року перехід на неповний робочий день торкнувся майже 44 тисячі осіб, що в три з гаком рази перевищує показник квітня 2018 року (13 тисяч осіб).

Газета Süddeutsche Zeitung повідомляє, що в лютому 2019 року додаткові виплати від держави в зв'язку з переведенням на неповний робочий день отримували 44,5 тисячі осіб.

Крім того, німецькі компанії в переробній промисловості в найближчі три місяці планують більше людей звільнити, ніж прийняти на роботу.