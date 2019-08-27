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Міжбанк: гривня зміцнилась до долара

Вівторок, 27 серпня 2019, 17:19
 

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,13 - 25,15 гривні;

Євро - 27,90 - 27,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 25,06 гривні за долар.

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,12 гривні за долар.

Економічна правда

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