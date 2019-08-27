Мораторій на продаж землі підриває надійність володіння землею - Група Світового банку
Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення підриває надійність володіння землею і перешкоджає використанню землі як забезпечення для доступу до кредитних ресурсів.
Про це у блозі на Financial Times пише президент Групи Світового банку Девід Малпасс.
"Скасування цього мораторію та створення ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення сприятиме поліпшенню ситуації - зокрема, збільшенню інвестицій у механізацію та системи зрошення, вирощуванню продукції з вищою доданою вартістю і кращій доступності фінансових ресурсів для невеликих господарств", - підкреслив він.
За словами Малпасса, у міру збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції вкрай необхідно підвищувати ефективність залізничних перевезень.
Нагадаємо:
Нова влада України планує відкрити ринок землі уже наступного року, провівши до кінця 2019 року земельну реформу.
За словами заступника голови Нацбанку Дмитра Сологуба, банківська система України готова до роботи з ринком землі.
Економічна правда
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