Мораторій на продаж землі підриває надійність володіння землею - Група Світового банку

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення підриває надійність володіння землею і перешкоджає використанню землі як забезпечення для доступу до кредитних ресурсів.

Про це у блозі на Financial Times пише президент Групи Світового банку Девід Малпасс.

"Скасування цього мораторію та створення ефективного ринку земель сільськогосподарського призначення сприятиме поліпшенню ситуації - зокрема, збільшенню інвестицій у механізацію та системи зрошення, вирощуванню продукції з вищою доданою вартістю і кращій доступності фінансових ресурсів для невеликих господарств", - підкреслив він.

За словами Малпасса, у міру збільшення обсягу виробництва сільськогосподарської продукції вкрай необхідно підвищувати ефективність залізничних перевезень.

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