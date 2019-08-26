Туристичний потік в українські Карпати зростає
Туристичний потік в українські Карпати зростає, основна причина тому – стабільні ціни на проживання.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє НВ Бізнес.
Так, із початку року кількість українських туристів на Закарпаття збільшилася на 10%, а іноземців — на 15−20%, розповів директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.
"Головна причина — стабілізація цін, що спостерігається на курортах Західної України вперше за кілька років", - зазначив він.
Окрім українців, на відпочинок на Закарпаття приїжджають і туристи із сусідніх країн.
"На вікенд приїжджають чехи, словаки, угорці. На зворотному шляху вони закуповують українські продукти, які дешевші, ніж в країнах східної Європи", — розповів керівник одного із санаторних комплексів на Закарпатті.
Що стосується цін на проживання, то вони цього року не зростали.
"У приватному секторі ціни стартують від 200 грн, а в готелях — від 500 грн з людини на добу", - розповіла менеджер агентства "Карпати Travel" Надія Якуб’як.
При цьому деякі готелі надали знижки в розмірі 10% на проживання, розповів директор однієї з туристичних компаній.
"Готельєри вирішили не підвищувати ціни після того, як в минулому році вони не змогли збільшити туристичний потік. Клієнти не готові платити більше", - повідомив він.
Окрім того, в останні роки в Карпатах з’явилась велика кількість нових котеджів, які здаються в оренду.
Також українці почали обирати відпочинок у Карпатах, оскільки в цьому році подорожчали Єгипет і Туреччина.
"Готелі на курортах Анталії, Мармаріса і Бодрума в цьому році перейшли на розрахунки в євро, що призвело до зростання цін в середньому на 20%. Зараз придбати тижневий тур в готель п’ять зірок на першій лінії дешевше 1 тис. дол на двох практично неможливо", - зазначає видання.
Слідом за Туреччиною ціни стали піднімати і в Єгипті. Тому українські мандрівники знову звернули увагу на курорти всередині країни.
Кількість іноземців збільшується і завдяки розвитку аеропорту Львова. Нагадаємо, що в червні його послугами скористалося 227,4 тис. пасажирів, що на 30,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Також туроператори розглядають можливість запуску чартерів в аеропорт Ужгорода.
Нагадаємо:
Навесні Кабінет міністрів ухвалив концепцію розвитку українських Карпат у чотирьох областях країни.
Зазначалось, що не розвиваючи туристичну інфраструктуру, Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів щорічно.
22 липня президент підписав указ про розвиток українських Карпат.
Економічна правда
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