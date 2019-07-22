Президент підписав указ про розвиток українських Карпат

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про розвиток регіону українських Карпат" і зобов’язав Кабінет міністрів упродовж двох місяців затвердити державну програму розвитку цього регіону на найближчі два роки.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат", - зазначається у повідомленні.

Глава держави зобов’язав Кабінет міністрів протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

Навесні Кабінет міністрів ухвалив концепцію розвитку українських Карпат у чотирьох областях країни.

Як зазначалось, не розвиваючи туристичну інфраструктуру, Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів щорічно.

Економічна правда