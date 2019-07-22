Всі розділи
Укр / Рус

Президент підписав указ про розвиток українських Карпат

Понеділок, 22 липня 2019, 14:31

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про розвиток регіону українських Карпат" і зобов’язав Кабінет міністрів упродовж двох місяців затвердити державну програму розвитку цього регіону на найближчі два роки.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Документ спрямований на стимулювання соціально-економічного розвитку, підвищення інвестиційної привабливості, розбудови рекреаційного, туристичного та етнокультурного потенціалу регіону українських Карпат", - зазначається у повідомленні.

Глава держави зобов’язав Кабінет міністрів протягом двох місяців затвердити Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020 – 2022 рр. з урахуванням Концепції розвитку гірських територій українських Карпат.

Також, згідно з текстом указу, уряд повинен передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2020-й та наступні роки видатки, необхідні для реалізації цієї держпрограми.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо:

Навесні Кабінет міністрів ухвалив концепцію розвитку українських Карпат у чотирьох областях країни.

Як зазначалось, не розвиваючи туристичну інфраструктуру, Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів щорічно.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

президент

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент доручив відремонтувати дороги Миколаївщини та прозвітувати щодо всіх доріг України 17 липня 2019, 15:47
Останній герой: хто з керівників АМКУ виживе після чисток Зеленського 16 липня 2019, 14:05
"Вибачте, це треш!". Що було у 160 указах, які скасував Зеленський 25 червня 2019, 11:56
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!