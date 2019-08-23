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Газ на великих мережах АЗС дорожчає

П'ятниця, 23 серпня 2019, 15:13

Середня роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС зросла на 11 копійок - до 11,55 гривень за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95", повідомляє еnkorr.

Так, мережі WOG і ОККО підняли ціни на 26 коп./л, до 12,18 і 12,19 грн/л відповідно. На KLO газ подорожчав на 10 коп./л, до 11,99 грн/л.

У таких мережах як AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, "Паралель", "Род-Ник", "Укргазвидобування" і SUN OIL автогаз подорожчав на 1-48 коп./л.

Водночас мережа "Привату", яка наростила кількість газових модулів до 514 одиниць, знизила ціни в середньому на 3-4 коп./л - до 10,96-11,06 грн/л.

Як повідомлялося, з початку серпня оптові ціни ЗВГ на газонаповнювальних станціях виросли на 13,4%, до 20 260 грн/т. Вартість скрапленого газу "Укргазвидобування" на останньому електронному аукціоні 21 серпня зросла на 15,4%, до 20 562 грн/т.

"Однією з причин зростання цін на ресурс українських виробників стала реакція на підвищення імпортних котирувань: із початку серпня середні котирування ЗВГ на білорусько-польському кордоні зросли приблизно 25% або на 70 дол/т, до 365-370 дол/т", - зазначається у повідомленні.

Додатковим фактором, який тисне на ціни, стало зниження імпортних поставок ЗВГ у першій половині серпня, внаслідок чого попит почав перевищувати пропозицію.

Нагадаємо:

9 серпня повідомлялося, що мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз.

19 серпня WOG і ОККО знизили вартість пального на 10-20 копійок за літр.

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