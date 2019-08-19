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WOG і ОККО знизили ціни на бензин і дизпальне

Понеділок, 19 серпня 2019, 13:35

Мережі WOG і ОККО 19 серпня знизили вартість пального на 10-20 копійок за літр.

Про це із посиланням на ціновий моніторинг роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95" повідомляє enkorr.

Зазначається, що WOG знизили ціни на 10 коп./л. Так, А-92 опустився до 29,89 грн/л, А-95 - до 30,89 грн/л, А-95 + - до 31,89 грн/л, ДТ – до 29,89 грн/л .

У мережі ОККО усі види пального подешевшали на 20 коп./л. Зокрема, ціни на А-92 впали до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95 + - до 31,79 грн/л, ДТ -29,79 грн/л.

Середні ціни на пальне в Україні знизилися на 3-4 коп./л, зазначається у повідомленні.

Динаміка роздрібних цін на бензин і ДТ у мережах АЗС 19/16 серпня, грн/л

 

Нагадаємо:

Ціни на бензин у світі виросли на 2,9% в середньому за перші три місяці 2019 року у порівнянні з попереднім кварталом.

У квітні ціни на бензин і дизпальне в Україні зросли на 1 гривню.

У липні повідомлялося, що найбільші мережі АЗС продовжують знижувати ціни на бензин.

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АЗС бензин ОККО WOG

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