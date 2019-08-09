Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Середня ціна на зріджений газ на АЗС за останню добу опустилася на 9 копійок за літр - до 11,57 гривні за літр, а деякі оператори знизили ціни відразу на 20-40 копійок за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Консолідована мережа групи "Приват", яка наростила кількість газових модулів до 514 одиниць, знизила ціни в середньому на 14-16 копійок за літр - до 11,07-11,19 грн/л.

На 40 копійок знизила ціни KLO, на 16 копійок за літр - мережа "БРСМ-Нафта".

Оптові ціни на автогаз з початку липня опустилися на 22% - до 17 820 грн за тонну на умовах самовивозу.

Однією з причин різкого зниження оптових цін є профіцит ресурсу, що накопичився на ринку.