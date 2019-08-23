Гендиректором авіаційного підприємства "Україна" став екс-гендиректор "Борисполя"

Кабінет міністрів призначив генеральним директором державного авіаційного підприємства "Україна" Олександра Мазура, який раніше також обіймав посаду гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Призначення затверджено розпорядженням Кабміну №651 від 21 серпня 2019 року, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Мазур із 2014 року обіймав посаду першого заступника гендиректора державіапідприємства "Україна".

Раніше, у 2003 році, був призначений гендиректором "Зали офіційних делегацій" аеропорту "Бориспіль", а в 2006 році - гендиректором "Борисполя".

Із 2007 року був в. о. голови Бориспільської райдержадміністрації, у 2008 році - призначений помічником голови Державної авіаційної адміністрації, у 2009 році - гендиректором зі стратегічного розвитку ДП "Украерорух", а пізніше - головою Броварської райдержадміністрації.

У 2010 році Мазур очолював управління Держкомзему в Броварському районі, а також обіймав посаду заступника начальника Головного управління Держкомзему в Київській області.

ДАП "Україна" створене з метою організації, забезпечення та виконання повітряних перевезень, спеціальними рейсами вищих посадових делегацій України та інших держав у межах країни і за її межами.

Нагадаємо:

У травні Кабмін призначив нового голову податкової.

У липні Кабмін призначив Нефьодова керівником Державної митної служби.

Також у липні Кабмін звільнив Олександра Власова з посади в. о. глави ДФС.

А напередодні, 22 серпня, Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Андрія Граділя.