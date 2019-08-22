Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Граділя
Кабінет міністрів звільнив з посади заступника Міністра фінансів України Андрія Граділя.
Про це йдеться в розпорядженні уряду №637 від 21 серпня.
Як зазначається на сайті Мінфіну, Граділь має 10-річний досвід роботи на державній службі та 4 ранг держслужбовця.
Граділя було призначено на посаду заступника міністра фінансів у лютому 2017 року.
З 2012 по 2015 рр. працював начальником Управління Національного банку України в Херсонській області, а з початку 2016 року – переведений на посаду Представника НБУ в Херсонській області.
У 2005-2010 рр. був заступником голови Херсонської облдержадміністрації з питань фінансів, економіки та зовнішньоекономічної діяльності.
З 2002 по 2005 рр. обіймав посаду директора Херсонської філії ВАТ "Мегабанк".
Нагадаємо:
15 травня Уряд звільнив двох заступників голови ДФС.
10 липня було звільнено головних митників у 4 регіонах.
17 липня Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби.
Економічна правда
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