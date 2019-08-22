Кабмін звільнив заступника міністра фінансів Граділя

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника Міністра фінансів України Андрія Граділя.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №637 від 21 серпня.

Як зазначається на сайті Мінфіну, Граділь має 10-річний досвід роботи на державній службі та 4 ранг держслужбовця.

Граділя було призначено на посаду заступника міністра фінансів у лютому 2017 року.

З 2012 по 2015 рр. працював начальником Управління Національного банку України в Херсонській області, а з початку 2016 року – переведений на посаду Представника НБУ в Херсонській області.

У 2005-2010 рр. був заступником голови Херсонської облдержадміністрації з питань фінансів, економіки та зовнішньоекономічної діяльності.

З 2002 по 2005 рр. обіймав посаду директора Херсонської філії ВАТ "Мегабанк".

Нагадаємо:

15 травня Уряд звільнив двох заступників голови ДФС.

10 липня було звільнено головних митників у 4 регіонах.

17 липня Кабінет міністрів звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови Державної фіскальної служби.

Економічна правда