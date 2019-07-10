Звільнено головних митників у 4 регіонах

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив голів митниць у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях.

Про це він повідомив у Facebook.

"За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької", - написав Власов.

За його словами, замість них цю роботу виконуватимуть "фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС".

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення через контрабанду в регіонах.

Зеленський закликав чиновників написати заяви самостійно протягом двох днів. Інакше він вимагав від в.о. голови ДФС Олександра Власова звільнити всіх чотирьох начальників.