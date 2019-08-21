У МВФ зробили заяву щодо наглядових рад держбанків України

Національний банк зобов'язаний проводити ретельну і незалежну оцінку кандидатів у наглядові ради державних банків України.

Так у Міжнародному валютному фонді прокоментували рішення НБУ дискваліфікувати п'ять членів наглядової ради "Ощадбанку".

"Обов'язком НБУ є проведення ретельної і незалежної оцінки, яка включає застосування професійного судження про те, чи є кандидати в наглядові ради кваліфікованими і чи відповідають вони всім юридичним вимогам", - пояснили в МВФ.

І додали, що для незалежних членів наглядової ради державних банків ці правові вимоги, викладені в ст.7 ЗУ "Про банки і банківську справу", також включають суворі стандарти незалежності і відсутності конфлікту інтересів.

У Фонді наголосили, що підтримують обов'язки НБУ в цій області. І додали: "Закон України вимагає, щоб в якості наступного кроку Національний банк України офіційно затвердив кандидатури в наглядові ради банків".

Як заявили у Фонді, міжнародні партнери нашої країни - співробітники МВФ, Світового банку та ЄБРР - рішуче підтримують реформу управління державними банками, так як це є важливим кроком у поліпшенні роботи банківської системи України та її економіки в цілому.

Нагадаємо:

16 серпня НБУ без пояснення причин відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради "Ощадбанку".

Таке рішення шокувало членів наглядової ради "Ощадбанку", які вважали його "безпрецедентним викликом реформі корпоративного управління держбанків".

Економічна правда