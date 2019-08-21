Уряд залишає у казні майже 130 мільярдів для наступників - Гройсман

Джерело: засідання Кабміну 21 серпня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за три роки його каденції уряд зміг покращити стан економіки країни і залишає наступникам майже 130 млрд гривень у державній казні.

Пряма мова Гройсмана: "Міжнародні резерви на час приходу нашого уряду були 13,2 млрд дол. Ми залишаємо наступному уряду майже 22 млрд дол. Курс залишається стабільним. Ми зменшили борг відносно ВВП. І ще один показник – інфляція. Ми досягли однозначного показника. Цього року маємо всі шанси отримати інфляцію по результату року менше 8%".

Навесні 2014 року уряд Арсенія Яценюка приймав країну з обсягом грошей на єдиному казначейському рахунку в 108 тис. грн. Зараз на казначейському рахунку майже 130 млрд грн".

Деталі: Гройсман розповів, що уряд створив відповідні умови для бізнесу і Україна піднялася на 71 місце в рейтингу Doing Business. Він сподівається, що наступники продовжать роботу уряду в цьому напрямку і відбудеться "економічне диво" - Україна потрапить в топ-30 рейтингу.

Також прем’єр похвалився "енергетичною незалежністю" країни та децентралізацією.

Ще одним своїм пріоритетом Гройсман назвав будівництво українських доріг: "Ми побудували за 2017-2018 рр. вже майже 7 тисяч км доріг. Думаю, за 2019 рік побудують ще кілька тисяч. В сумі до 9 тисяч км доріг".