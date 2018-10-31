Doing Business 2019: завдяки чому Україна показала прогрес

Поки Україна демонструє рекордно низькі темпи залучення інвестицій, позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу – Doing Business – зростають. Цього року Україна піднялась з 76-го на 71 місце. Україна змогла показати прогрес за 6-ма показниками.

Україна змогла показати прогрес у питанні отримання дозволів на будівництво піднявшись на 5 пунктів до 30 місця. Більш скромний прогрес у рейтингу по реєстрації власності, за цим показником Україна посіла 63 місце. Суттєвий прогрес – 9 сходинок – було продемонстровано у питаннях захисту міноритарних акціонерів.

Відзначивши прогрес України, голова НКЦПФР Тимур Хромаєв зазначив, що багато в чому це сталось завдяки новому корпоративному законодавству.

"На такий прогрес вплинули всі ті зміни корпоративного законодавства, які відбулися минулого року (парламент ухвалив зміни до законодавства, якими запровадив обов’язковість розкриття інформації про угоди із зацікавленістю у щорічній звітності акціонерних товариств - ЭП). В більшості з них НКЦПФР брала активну участь. І продовжуватимемо розвивати наше законодавче поле і розвивати наш фінансовий ринок", - написав Хромаєв у своєму Facebook.

"Витягнула" цьогорічний рейтинг "міжнародна торгівля", де Україна піднялась з 119 на 78 місце. Також суттєвий прогрес було продемонстровано у забезпеченні виконання контрактів, де спостерігається рух з 82 на 57 позицію. У питаннях вирішення проблем із платоспроможністю Україна опинилась на 145 місці, хоча була ще далі, на 149-му.

Міністр економічного розвитку Степан Кубів у своїй колонці на Економічній правді пояснив таке зростання тим, що автомобільні запчастини були виключені з переліку товарів військового використання, що полегшило процедуру їх імпорту. Також він зазначив, що на думку Світового банку Україна стала краще забезпечувати виконання контрактів. Зокрема, експерти відзначили, що покращилась якість судового процесу.

За деякими напрямками спостерігається негативна динаміка. Наприклад, у питанні реєстрації підприємств Україна опустилась з 52 на 56 позицію, в питанні підключення до електромереж – мінус 7 позицій і, як наслідок, 135 місце.

Погіршився також і доступ до отримання кредитів, де Україна тепер займає 32 місце, а не 29 як рік тому. Регрес також спостерігається у питаннях оподаткування, де Україна займає 54 місце, втративши 9 позицій.

По більшості з цих параметрів відсутній негатив, але інші країни у цих напрямках за рік просунулись і потіснили Україну.

Загалом цьогорічний рейтинг став приємним подарунком для Уряду, який любить вихвалятись своїми досягненнями. Залишилось дочекатись, коли зростання у рейтингу буде конвертовано у реальні прямі інвестиції, які поки навіть не можуть наблизитись до рівня 2013 року.