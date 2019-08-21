Курс валют: гривня надолужила втрачене

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 серпня на рівні 25,13 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,84 гривні (на 20 серпня - 27,95 гривні).

Нагадуємо:

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,15 - 25,18 гривні за долар.

Економічна правда