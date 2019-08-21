Справа "Роттердам+" є помстою Коломойського — екс-голова НКРЕКП Вовк

Активізація розслідування справи "Роттердам+" є помстою членам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з боку олігарха Ігоря Коломойського.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

"На мою думку, вся справа – це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ та САП", - заявив Вовк.

"Чому Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Він є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони є не модернізовані, мають велику енергоємність. І він (Коломойський - ред) за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема "Роттердам+" стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали" - сказав екс-голова регулятора з тарифів.

Вовк додав, що наразі знаходиться не в Україні. За його словами, в Україні існує "неефективне слідство та вибіркове правосуддя".

Він нагадав, що суд встановив законність та обгрунтованість формули "Роттердам+". "Тому не було жодних причин починати слідство", - заявив Вовк.

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Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців

Нагадуємо:

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Вовк заявив, що не готовий повернутися до України, "поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою".

20 серпня Вовка оголосили в міжнародий розшук.

Економічна правда