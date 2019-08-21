Екс-голову Нацкомісії з тарифів Вовка оголошено в міжнародний розшук

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк оголошений у міжнародний розшук.

Дослівно: "Зважаючи на те, що підозрюваний перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих, його було оголошено у міжнародний розшук".

Деталі: Зазначається, що з боку Вовка наявні й інші ризики перешкоджання слідству - вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі, а також можливість перешкоджання провадженню іншим чином.

У прокуратурі кажуть, що з огляду на обґрунтованість підозри прокурор наполягав на обранні екс-голові комісії запобіжного заходу у вигляді арешту. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання держобвинувача.

САП збирається подати апеляцію на рішення суду.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

20 серпня Солом’янський райсуд Києва відмовився арештувати Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

На суді його адвокат Ірина Одинець спростовувала перебування Вовка у міжнародному розшуку.

Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.

Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег.