Екс-голова тарифного регулятора Вовк розповів, чому не повертається в Україну

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк, підозрюваний у справі "Роттердам+", заявив, що не готовий повернутися до України, "поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Свою тривалу відсутність в Україні він пояснив тим, що "левову частку свого часу після звільнення присвятив підвищенню кваліфікації, новим знанням та випробуванням".

Він додав, що п’ять місяців навчався в Harvard Business School за програмою GMP26. Ще три тижні зайняв курс у бізнес-школі INSEAD.

Крім цього, Вовк відповів на питання, "чому саме сьогодні він не в Україні".

"Я не готовий приїжджати, поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою. При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. І Коломойському, схоже, це дуже подобається.