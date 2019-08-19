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Екс-голова тарифного регулятора Вовк розповів, чому не повертається в Україну

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:00

Екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк, підозрюваний у справі "Роттердам+", заявив, що не готовий повернутися до України, "поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Свою тривалу відсутність в Україні він пояснив тим, що "левову частку свого часу після звільнення присвятив підвищенню кваліфікації, новим знанням та випробуванням".

Він додав, що п’ять місяців навчався в Harvard Business School за програмою GMP26. Ще три тижні зайняв курс у бізнес-школі INSEAD.

Крім цього, Вовк відповів на питання, "чому саме сьогодні він не в Україні".

"Я не готовий приїжджати, поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою. При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. І Коломойському, схоже, це дуже подобається.

У мене немає "баришівських" чи "солом’янських" судів, немає такого "Богдана" чи "Ситника", тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б з задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі", - заявив він.

Нагадаємо:

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".

Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.

Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.

Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

За даними ЗМІ, НАБУ оголосило Вовка у розшук.

Економічна правда

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