ДТЕК підписав контракти на поставку 300 тисяч тонн колумбійського вугілля

Енергохолдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова у рамках підготовки до опалювального сезону законтрактував імпорт із Колумбії 300 тисяч тонн газового вугілля та 100 тисяч тонн антрациту.

Про це повідомив гендиректор групи Максим Тімченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз у нас законтрактовано постачання понад 300 тисяч тонн вугілля марки "Г", а також 100 тисяч тонн антрациту. Ми на цьому не зупиняємося, далі будемо контрактувати, виходячи з тієї ситуації, яка зараз є", - сказав він.

За його словами, першу партію законтрактованого газового вугілля з Колумбії 13 серпня доставили у порт "Південний", наступна партія очікується 3 вересня.

Тімченко додав, що до кінця року потреби холдингу в імпортному вугіллі становлять близько 1 мільйона тонн (з урахуванням зазначених законтрактованих обсягів).

Нагадаємо:

Україна в 2017 році скоротила видобуток рядового вугілля на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34 млн 916,2 тис. тонн.

ДТЕК у березні 2017 року заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У 2011-2013 рр. ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.

У грудні 2018 року видобуток вугілля в Україні продовжував падати.

А в червні 2019 року стало відомо, що в енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку.