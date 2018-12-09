Видобуток вугілля в Україні продовжує падати

Вугледобувні підприємства України в січні-листопаді 2018 року скоротили видобуток рядового вугілля на 4,6% (на 1,491 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 30,687 млн ​​тонн.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними міністерства, видобуток коксівного вугілля скоротився за звітний період на 14,2% - до 5,321 млн тонн, енергетичного - на 2,3%, до 25,151 млн т.

У листопаді-2018 року видобуток рядового вугілля знизився на 9,7% (на 301,9 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 2,785 млн тонн.

Вугледобувні підприємства, що входять в сферу управління Міненерговугілля, за 11 місяців скоротили видобуток вугілля на 14,45% - до 3,786 млн в тому числі видобуток коксівного вугілля на 41,7% (на 357,6 тис. тонн) - до 499,8 тис. тонн, енергетичного - на 7,9%, до 3 млн 287 тис. тонн.

Як повідомлялося, Україна в 2017 році скоротила видобуток рядового вугілля на 14,6% порівняно з 2016 роком - до 34 млн 916,2 тис. тонн.

ДТЕК 15 березня 2017 року заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У 2011-2013 рр. ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.