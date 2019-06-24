В енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку

Через спеку запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі України.

Про це попередила прес-служба "Укренерго" на своєму сайті.

Як зазначається, загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії в енергосистемі склалася в останні два тижні, коли в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря. При цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт, зазначили у прес-службі компанії.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом", - підкреслили в "Укренерго".

Наразі ж енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній, зазначається у повідомленні.

"Поза резервом через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС (3 – ДТЕК і 4 – Центренерго) сумарною встановленою потужністю 2857 МВт. За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%", - розповіли у компанії.

Окрім того, ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС (6 – Центренерго, 1 – Донбасенерго та 1 — ДТЕК Енерго) на 2320 МВт, повідомили в "Укренерго".

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація", - підкреслили у компанії.

І пояснили, що у такому випадку в "Укренерго" не залишиться інструментів, аби покрити максимальні навантаження в енергосистемі. У таких випадках компанія може почати аварійно вимикати енергосистеми для забезпечення їх цілісності.

Аби вирішити це питання, необхідно прискорити виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов’янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС, зазначили в "Укренерго".

Окрім цього, для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго".

"З цього приводу "Укренерго" вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом. Від оперативності прийняття рішення та його виконання наразі залежатиме операційна безпека енергосистеми України", - резюмували в "Укренерго".

Як повідомлялося, відновлювана енергетика в Україні розвивається швидкими темпами. У такій ситуації важливо забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Про те, як це зробити, читайте у колонці ЕП: "Як забезпечити стабільну роботу енергосистеми України".

Економічна правда