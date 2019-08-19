Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
Понеділок, 19 серпня 2019, 11:11
19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,19 - 25,22 гривні;
Євро - 27,97 - 28,00 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,36 гривні. Євро купують по 27,73 гривні, продають по 28,23 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,33 - 25,34 гривні, євро - 28,01 - 28,11 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.
Економічна правда
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