Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 19 серпня 2019, 11:11
 

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,19 - 25,22 гривні;

Євро - 27,97 - 28,00 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,36 гривні. Євро купують по 27,73 гривні, продають по 28,23 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,33 - 25,34 гривні, євро - 28,01 - 28,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня починає тиждень зі зміцнення 19 серпня 2019, 09:02
Долар знову подорожчав 16 серпня 2019, 09:25
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 15 серпня 2019, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!