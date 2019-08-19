Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

З нізвідки в нікуди. Де буде починатися і закінчуватися Подільський міст Шостий київський міст з четвертою лінією метро почали будувати у 1993 році і в кращому випадку завершать у 2035 році. Чому такі ризики існують, і що не так з Подільським мостом?

Коломойський повертається: як "Приват" розбирається з конкурентами на паливному ринку Після зміни влади в Україні позиції Ігоря Коломойського на ринку нафтопродуктів значно посилилися. Натомість конкуренти групи "Приват" один за одним почали зіштовхуватися з проблемами.