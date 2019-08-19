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Гривня на закритті міжбанку трохи зміцніла

Понеділок, 19 серпня 2019, 17:12
 

19 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,12 - 25,14 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,12 - 25,14 гривні;

Євро – 27,88 – 27,90 гривні.

Нагадаємо:

19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Економічна правда

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