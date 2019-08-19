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Україна закупила паливо для АЕС на 98,4 мільйона доларів, майже половину - у РФ

Понеділок, 19 серпня 2019, 17:34

Україна в січні-червні 2019 року придбала ядерне паливо на загальну суму 98,402 мільйона доларів, при цьому майже половину - у Російській Федерації.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

"За шість місяців поточного року для українських атомних електростанцій (АЕС) було закуплено паливо російського виробництва на 47 млн ​​173,1 тис. доларів, шведського - на 51 млн 228,9 тис. доларів", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, частка закупівель Україною ядерного палива за звітний період у "ТВЕЛ" (РФ) у грошовому еквіваленті становила 47,9%, у Westinghouse (Швеція) - 52,1%.

Як повідомлялося, Україна в 2018 році придбала ЯП на 523,151 млн дол (у РФ - на 374,621 млн дол, у Швеції - на 148,53 млн дол), в 2017 році - на 533,422 млн дол (у РФ - на 368,964 млн дол, Швеції - на 164,458 млн дол), в 2016 році - на 548,81 млн дол (у РФ - на 386,782 млн дол, у Швеції - на 162,028 млн дол), в 2015 році - на 643,57 млн ​​дол (у РФ - на 610,883 млн дол, Швеції - на 32,688 млн дол), в 2014 році - на 628,176 млн дол (у РФ - на 588,831 млн дол, Швеції - на 39,345 млн дол), в 2013 році - на 600,596 млн дол (всі - РФ ), в 2012 році - на 600,334 млн дол (у РФ - на 555,355 млн дол, Швеції - на 44,979 млн дол).

Оператором всіх чотирьох діючих АЕС України є держпідприємство "НАЕК" Енергоатом ", яке купує ядерне паливо за контрактами з компаніями "ТВЕЛ" і Westinghouse Electric Sweden.

"Енергоатом" експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Нагадаємо:

У 2017 році тодішній президент Петро Порошенко заявив, що імпорт ядерного палива з Росії скоротиться до 45%.

У липні 2018 року енергоблок української АЕС вперше заробив на американському паливі.

У кінці 2018 року, після ухвалення рішення про припинення дії рамкового Договору про дружбу України з РФ, Україна таємно продовжила контракт на поставку ядерного палива із РФ.

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товари АЕС РФ

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