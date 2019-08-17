Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 17 серпня 2019, 11:06
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,84 гривні (на 16 серпня - 28,23 гривні).
Нагадуємо:
16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.
НБУ послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 16 серпня на рівні 25,32 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua