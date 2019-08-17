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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 17 серпня 2019, 11:06

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 19 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,84 гривні (на 16 серпня - 28,23 гривні).

Нагадуємо:

16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 - 25,19 гривні за долар.

НБУ послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 16 серпня на рівні 25,32 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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