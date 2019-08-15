"Нафтогаз" пропонує перекласти на ДТЕК зобов'язання постачати дешевий газ на Луганську ТЕС

НАК "Нафтогаз України" пропонує перекласти спецзобов'язання постачати газ на Луганську ТЕС ("ДТЕК Східенерго") за зниженою ціною на власника станції в особі "ДТЕК".

Про це повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

На заяву директора департаменту ЖКГ Луганської ОДА Віталія Сурая про те, що зниження ціни на газ для Луганської ТЕС було єдиним виходом, у "Нафтогазі" відповіли:

"Та ні ж, не єдиним. Спитали б у нас. Підказуємо: в групі ДТЕК є газовидобувне підприємство DTEK Oil&Gas - ДТЕК Нафтогаз".

"Цитуємо сайт підприємства: "ДТЕК Нафтогаз - найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія. У 2018 році ми видобули рекордні для українського приватного газовидобування 1,65 млрд куб. м природного газу".

Це в кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі", - заявили у комапнії.

У "Нафтогазі" зазначили, що за ЗУ "Про ринок природного газу" Кабмін має право накласти спеціальні обов'язки на будь-якого суб'єкта ринку.

Нагадуємо:

14 серпня Кабінет міністрів вирішив зобов’язати Нафтогаз постачати газ на Луганську ТЕС, яка входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова, за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м.

Це майже на 40% дешевше за поточну ціну газу для населення.

Таке рішення прем’єр-міністр Володимир Гройсман аргументує тим, що через блокаду постачання вугілля до Луганської ТЕС з території РФ електростанція перейшла на виробництво електрики з газу, у результаті чого вартість виробленої нею електроенергії зросла.

За інформацією джерела Економічної правди, низка міністерств не схвалили такий крок.

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що зобов’язання від уряду щодо постачання газу за пільговою ціною на Луганську ТЕС є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету.

Економічна правда