УЗ оголосила тендери на закупівлю 50 тисяч тонн дизпалива

Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" 14 серпня оголосив тендери на закупівлю 50 тисяч тонн із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на оголошення у системі електронних торгів ProZorro.

УЗ планує провести 5 тендерів, які передбачають закупівлю по 10 тисяч тонн дизпалива.

"Попередня вартість дизпалива - 24 923,76 грн/т. Для порівняння, середня ринкова ціна 14 серпня становила 24 260 грн/т. Очікувана вартість всіх закупівель - 1,24 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Формула ціноутворення залишилася попередньою: кінцева ціна визначається за середнім котируванням дизпалива у Північній Європі чи Середземномор'ї за 10 днів, що передували відвантаженню плюс фіксована маржа, розмір якої буде встановлено на аукціоні.

Кінцевий термін подачі заявок на участь в конкурсах - 16 листопад 2019 року, попередня дата аукціонів - 22 жовтня 2019 року.

Як зазначає enkorr, за кілька годин до оголошення тендерів глава УЗ Євген Кравцов заявив, що восени закупівля дизпалива відбуватиметься за рамковими угодами. Але умови тендерів такої можливості не передбачають.

15 серпня колегія АМКУ має розглянути скарги компаній "Торум" і "Сокар Україна" на конкурси із закупівлі 100 тисяч тонн дизпалива.

Нагадаємо:

2 серпня Кравцов заявив, що усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

3 серпня УЗ через критично низькі запаси палива провела екстрені тендери на 60 тисяч тонн дизельного палива. Переможцями стали "Торум" (20 тисяч тонн), "Приват" (20 тисяч тонн), Glusco (10 тисяч тонн) і "Альянс Енерго Трейд" (10 тисяч тонн). Станом на 13 серпня, контракти підписані на 30 тисяч тонн (по 10 тисяч тонн з ТОВ "Торум", "Альянс Енерго Трейд" і "Глуск Україна").