УЗ пригрозила з осені купувати дизпаливо за рамковими угодами

"Укрзалізниця" планує з осені почати закупівлю дизпалива за процедурою рамкових угод "з виключно надійними трейдерами".

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов.

"Вже восени дамо старт процедурі укладання рамкової угоди з виключно надійними трейдерами. Постачальників обиратимемо за результатами аукціонів за критерієм найвигідніших цінових пропозицій", - повідомив він.

"Боротьба з тіньовими схемами при закупівлі дизелю подобається не всім учасникам ринку. Але тут ми безкомпромісні: процесс має бути прозорим і конкурентним. Окремі гравці намагаються тиснути на Укрзалізницю.

Як один з варіантів - надумані скарги до АМКУ. В результаті маємо блокування закупівель і затягування процесу на кілька місяців. Такі "штучні кризи" компанії не потрібні", - зазначив Кравцов.

Як зазначає enkorr, 13 серпня колегія АМКУ мала розглянути скарги компаній "Торум" і "Сокар Україна" на конкурси із закупівлі 100 тисяч тонн дизпалива. Але розгляд питань було перенесено на 15 серпня.

Нагадаємо:

2 серпня Кравцов заявив, що усі тендери на купівлю дизпального, які оголосила "Укрзалізниця", заблокували скаргами окремих гравців ринку.

3 серпня УЗ через критично низькі запаси палива провела екстрені тендери на 60 тисяч тонн дизельного палива. Переможцями стали "Торум" (20 тисяч тонн), "Приват" (20 тисяч тонн), Glusco (10 тисяч тонн) і "Альянс Енерго Трейд" (10 тисяч тонн). Станом на 13 серпня, контракти підписані на 30 тисяч тонн (по 10 тисяч тонн з ТОВ "Торум", "Альянс Енерго Трейд" і "Глуск Україна").

Економічна правда