Гривня на закритті міжбанку трохи просіла
Середа, 14 серпня 2019, 17:06
14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,24 - 25,26 гривні;
Євро – 28,19 – 28,22 гривні.
Нагадаємо:
14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.
Національний банк посилив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.
Економічна правда
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