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Гривня на закритті міжбанку трохи просіла

Середа, 14 серпня 2019, 17:06

14 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,24 - 25,26 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 25,24 - 25,26 гривні;

Євро – 28,19 – 28,22 гривні.

Нагадаємо:

14 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,21 - 25,24 гривні за долар.

Національний банк посилив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 серпня на рівні 25,14 гривні за долар.

Економічна правда

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