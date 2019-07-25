Україна веде переговори про постачання катарського газу - оператор ГТС

Україна веде переговори про постачання з 1 січня 2020 року катарського газу, який доставляється у грецький порт у скрапленому вигляді.

Про це повідомив у Facebook директор державного Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон.

"Працюємо над тим, щоб уже з січня можна було здійснювати постачання газу в Україну з південного напрямку через Транс-балканський газопровід", - написав він.

Макогон додав, що найбільший виробник скрапленого газу - катарська компанія Qatargas - здійснила перше постачання газу до Європи через грецький порт.

Він уточнив, що основна проблема для доставок катарського газу прямо в Україну - домовитися з Туреччиною про прохід LNG-танкерами Босфору.

Нагадаємо:

У травні пвідомлялось, що Україна веде переговори про постачання газу зі США.

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Економічна правда