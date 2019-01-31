Аудитори змоделювали роботу української ГТС без транзиту російського газу

"Укртрансгаз" уклав дві угоди з компанією "PwC Advisory Sp. z o. o. Sp. k." (Польща) про консультаційні та управлінські послуги на загальну суму 1,95 мільйона гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передає видання "Наші гроші".

До кінця 2018 року за 960 тис грн мали виконати фінансове моделювання перспективних режимів роботи газотранспортної системи України на основі незалежного технічного моделювання з метою надання замовнику рекомендацій щодо оптимізації інфраструктури газотранспортної системи України.

Три сценарії моделювання передбачають річні обсяги транзиту російського газу 0 млрд куб м, 30 млрд куб м та 70 млрд куб м.

Ще 990 тис грн мало піти на управління реорганізацією в "Укртрансгазі".

Йшлося про розробку загальної концепції оптимізації регіональних відділень для перетворення на дворівневу систему управління, аналіз можливостей централізації адміністративних функцій та аутсорсингу та створення дворівневої організаційної структури для розширеного оператора газотранспортної системи України, підтримку під час створення філії "Оператор газосховищ України" та оновлення стратегічного плану бізнес-одиниці "Транспортування та зберігання газу".

Зрештою за угодою оплатили лише 960 тис грн.

Фірма "Advisory Sp. z o. o. Sp. k." представляє у Польщі міжнародну компанію "PricewaterhouseСoopers" із "великої четвірки" аудиторів.

Нагадуємо:

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.