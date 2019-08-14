Українські літаки постачатимуть у Перу - "Укроборонпром"

ДК "Укроборонпром" став переможцем тендеру, оголошеного МВС Перу, на покупку певної кількості військово-транспортних літаків Ан-178.

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

"Перу може стати першим експортним полігоном для нового літака, створеного на ДП "Антонов", – підкреслили у концерні.

За результатами тендеру, український транспортник Ан-178 замінить у цій латиноамериканській країні наші ж Ан-32Б

У перуанському тендері український Ан-178 виграв у C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

Зазначається, що в тендері брало участь ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", що входить до складу держконцерну. У конкурсі, де оцінювалися експлуатаційні характеристики, терміни поставки, розширені гарантії, навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, Ан-178 випередив усіх конкурентів.

Багатоцільовий транспортний літак Ан-178 розроблений на ДП "Антонов", яке входить до складу ДК "Укроборонпром". У виробничій кооперації за програмою Ан-178 задіяно близько 200 компаній із 15 країн.

Ан-178 є подальшим розвитком сімейства регіональних реактивних літаків Ан-148/Ан-158. Його висота польоту – 12 км, дальність – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для навантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, в тому числі великовантажні морські контейнери. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, зокрема й ґрунтових.

Ан-178 виконав перший політ 7 травня 2015 року та знаходиться в процесі сертифікації. У липні 2018 року "Укроборонпром" представив Ан-178 на міжнародному авіакосмічному салоні Farnborough Airshow, де літак виконав демонстраційний політ.

Нагадаємо:

У січні-2019 стало відомо, що МВС хоче придбати 13 українських літаків за 450 мільйонів доларів, серед них і Ан-178.

У лютому стало відомо, що держпідприємство "Антонов" у 2019 році планує відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178.

У червні повідомлялося, що МВС придбає українські Ан-178 без російських деталей.

Економічна правда