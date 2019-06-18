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МВС придбає українські Ан-178 без російських деталей

Вівторок, 18 червня 2019, 10:24
 

Міністерство внутрішніх справ придбає 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле-Бурже в Франції 17 червня, повідолмяє прес-служба МВС.

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії та рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих", – сказав він.

"Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через три роки літаки вже будуть на службі", – уточнив Аваков.

 

Міністр внутрішніх справ наголосив, що за технічними характеристиками даний літак – найкращий у своєму класі.

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак", – сказав Аваков.

У свою чергу, президент авіаконцерну "Антонов" Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків наразі триває.

"Ми досягли консенсусу з технологічних моментів, пов'язаних з комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак з сертифікатом експлуатації," – зазначив він.

Українська правда

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