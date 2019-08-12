Закриття міжбанку: долар і євро подорожчали
Понеділок, 12 серпня 2019, 17:24
12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 25,19 – 25,22 гривні;
Євро – 28,26 – 28,28 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.
12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Економічна правда
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