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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Понеділок, 12 серпня 2019, 11:34

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,14 - 25,16 гривні;

Євро - 28,07 - 28,09 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,15 - 25,46 гривні. Євро купують по 28,08 гривні, продають по 28,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,29 - 25,39 гривні, євро - 28,27 - 28,36 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.

9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.

Економічна правда

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курс міжбанк

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