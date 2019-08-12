Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,14 - 25,16 гривні;
Євро - 28,07 - 28,09 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,15 - 25,46 гривні. Євро купують по 28,08 гривні, продають по 28,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,29 - 25,39 гривні, євро - 28,27 - 28,36 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.
Економічна правда
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