Курс валют: долар та євро трохи подорожчали
Вівторок, 13 серпня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,16 гривні (на 12 серпня - 28,09 гривні).
Нагадуємо:
12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.
12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.
Економічна правда
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