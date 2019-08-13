Курс валют: долар та євро трохи подорожчали

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,16 гривні (на 12 серпня - 28,09 гривні).

Нагадуємо:

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.

Економічна правда