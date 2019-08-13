Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: долар та євро трохи подорожчали

Вівторок, 13 серпня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 13 серпня на рівні 25,16 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,16 гривні (на 12 серпня - 28,09 гривні).

Нагадуємо:

12 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,06 - 25,09 гривні за долар.

12 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,22 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: долар і євро подорожчали 12 серпня 2019, 17:24
Курс гривні наблизився до цьогорічних максимумів 12 серпня 2019, 09:00
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 8 серпня 2019, 11:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!