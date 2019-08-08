Закарпатська митниця збільшила перерахування до держбюджету на 80% після візиту Зеленського
У липні Закарпатською митницею Державної фіскальної служби до державного бюджету перераховано 740 мільйонів гривень митних платежів, що на 77% більше, ніж у червні.
Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у Facebook.
"Внаслідок скоординованих дій ОДА, Закарпатської митниці ДФС та правоохоронних органів перерахування до держбюджету в липні поточного року становили 740 мільйонів гривень, що на 77% більше, ніж у червні, й на 74% більше, ніж у липні 2018 року", - йдеться у повідомленні.
В ОП заявили, що такі результати дали "призначення нового голови Закарпатської ОДА та відверта розмова президента Володимира Зеленського із місцевими митниками на початку липня".
Нагадуємо:
Зеленський 6 липня призначив нового голову Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка.
Під час наради з працівниками Державної митної служби в Ужгороді Зеленський заявив, що митникам "уже зараз треба виправлятися і починати працювати як нормальні люди".
Заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук на нараді з проблем контрабанди в Ужгороді наголосив, що нічого "наверх більше заносити не треба".
Економічна правда
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