ДБР проводить обшуки на митниці та в двох аеропортах

Держбюро розслідувань спільно з ГУВБ Державної фіскальної служби та Генпрокуратурою проводить санкціоновані обшуки на митних постах аеропортів "Київ" (Жуляни) та "Запоріжжя", а також на Запорізькій митниці.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

Зазначається, що обшуки і слідчі дії проводять у межах кримінального провадження - перевіряють посадовців Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем.

"За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку й не оформивши його, відповідно до процедури. Цими діями завдано збитків державним інтересам України.

Зараз проводимо досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Встановлюємо обставини вчинення кримінального правопорушення", - написала Варченко.

Економічна правда