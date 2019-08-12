Аеропорт Дніпра наростив пасажиропотік на 24%

У липні 2019 року пасажиропотік міжнародного аеропорту "Дніпро" становив 38,4 тисячі осіб, це на 24% більше, ніж було в липні минулого року.

Про це йдеться у статистичних даних на сайті аеропорту.

З початку поточного року, в січні-липні, аеропорт збільшив пасажиропотік на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 187,8 тис. осіб.

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" працює з 1943 року. Однак самостійним підприємством стало тільки в 2011 році. Розташований в 5 км на південний схід від Дніпра.

Пасажиропотік аеропорту в 2017 році становив 276,9 тис. осіб (145,8 тис. пасажирів на міжнародних рейсах і 131,1 тис. - на внутрішніх). У січні-вересні 2018 року кількість пасажирів становила 230,3 тисячі (із них 133,4 тис. - на міжнародних рейсах і 96,9 тис. - на внутрішніх).

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У 2019 має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

Загальна вартість проекту може сягнути 1 мільярд гривень.

У червні 2019 року уряд направив на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту в Дніпрі 200 млн грн.

Реалізувати проект планують упродовж двох років.

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Економічна правда