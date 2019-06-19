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На реконструкцію смуги аеропорту в Дніпрі виділили ще 200 мільйонів

Середа, 19 червня 2019, 19:15

Уряд направив 200 мільйонів гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту в Дніпрі.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію прем'єр-міністра і винесло на затвердження урядом рішення про направлення 200 млн гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Вболіваю за те, щоб вже в наступному році аеропорт Дніпра зміг прийняти перші рейси Ryanair і інших європейських і українських авіакомпаній, в тому числі і SkyUр", - заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури очікує виділення в 2019 році бюджетних коштів на будівництво злітних смуг в аеропорту Дніпра або Запоріжжя, а також Ужгорода.

Міжнародний аеропорт "Дніпро" функціонує з 1943 року, самостійним підприємством став тільки в 2011 році. Розташований в 5 км на південний схід від Дніпра.

Пасажиропотік в 2017 році становив 276,9 тис. пасажирів (145,8 тис. пасажирів - на міжнародних рейсах і 131,1 тис. - на внутрішніх), а в січні-вересні 2018 року кількість пасажирів становила 230,3 тис. (з них 133,4 тис. на міжнародних рейсах і 96,9 тис. - на внутрішніх).

У 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

Перший транш становитиме 200 млн грн, а реалізувати проект мають намір протягом двох років.

Загальна сума, необхідна для реалізації проекту - 1 мільярд гривень.

Селище Солоне знаходиться в 30 км по прямій від центру Дніпра, і в 40 км - від центру Запоріжжя. У 5 км від Солоного проходить автодорога H-08, яка була капітально відремонтована на ділянці Дніпро-Запоріжжя.

Економічна правда

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Дніпро аеропорт

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