Офіційний курс: гривня продовжує упевнено зміцнюватися
Субота, 10 серпня 2019, 11:04
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 12 серпня на рівні 25,09 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,09 гривні (на 9 серпня - 28,48 гривні).
Нагадуємо:
9 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,17 - 25,21 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 9 серпня на рівні 25,31 гривні за долар.
Економічна правда
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