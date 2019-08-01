Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
Четвер, 1 серпня 2019, 09:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 1 серпня на рівні 25,03 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,90 гривні (на 31 липня - 27,98 гривні).
Нагадуємо:
31 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,97 - 24,99 гривні за долар.
31 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.
Зазначимо, що в ході торгів котирування гривні до долара досягали 24,94 - 24,97 за долар.
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Економічна правда
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