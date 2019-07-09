Антимонопольники могли визнати ДТЕК Ахметова монополістом, але не зробили цього — ЗМІ

Компанію "ДТЕК" олігарха Ріната Ахметова разом з державним "Енергоатомом" планували визнати монополістами на ринку постачання електроенергії у 2016 році. Однак напередодні ухвалення необхідного для цього документу Антимонопольний комітет несподівано змінив своє рішення.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на копію проекту постанови Антимонопольного комітету.

Там зазначають, що у 2016 році Антимонопольний комітет провадив справу щодо монополізації ринку постачання електроенергії в Україні за 2013-2015 роки.

Тоді справу проти "ДТЕК" та Енергоатому вела перша заступниця Антимонопольного комітету Марія Ніжнік, яку президент Володимир Зеленський звільнив 8 липня.

Однак, напередодні голосування рішення щодо "ДТЕКу" та Енергоатому, у якому зазначалося, що дані компанії є монополістами на ринку, будівлю Антимонопольного комітету несподівано "замінували", а голосування за проект рішення відклали.

Після повторного винесення рішення на голосування текст цього рішення було повністю змінено: компанії "ДТЕК" та Енергоатом вже не називали монополістами, попри те, що на їхню долю припадало 70% всієї виробленої в Україні електроенергії.

У виданні зазначають, що саме ухвалення зміненого рішення Антимонопольного комітету у 2016 році слугувало підставою для того, аби не визнавати "ДТЕК" Ахметова монополістом у 2018 році.

Нагадуємо:

28 грудня 2018 року АМКУ голосуванням більшості держуповноважених закрив справу щодо зловживання монопольним становищем енергогенеруючих компаній Ахметова.

За даними ЗМІ, з 2014 року року компанії Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.