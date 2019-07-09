Офіційний курс: гривня значно зміцнилася
Вівторок, 9 липня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 липня на рівні 25,60 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,71 гривні (на 8 липня - 28,95 гривні).
Нагадуємо:
8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.
8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,56 — 25,58 гривні за долар.
Економічна правда
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