Офіційний курс: гривня значно зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 липня на рівні 25,60 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,71 гривні (на 8 липня - 28,95 гривні).

Нагадуємо:

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,56 — 25,58 гривні за долар.

Економічна правда