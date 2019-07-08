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Гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися

Понеділок, 8 липня 2019, 18:30
 

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,56 — 25,58 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США — 25,56 — 25,58 гривні;

Євро — 28,68 — 28,69 гривні.

Нагадуємо:

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 25,71 гривні.

Економічна правда

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