Гривня на міжбанку продовжує впевнено зміцнюватися
Понеділок, 8 липня 2019, 18:30
8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,56 — 25,58 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США — 25,56 — 25,58 гривні;
Євро — 28,68 — 28,69 гривні.
Нагадуємо:
8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 8 липня на рівні 25,71 гривні.
Економічна правда
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