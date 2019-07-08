Ціни на бензин і дизпальне продовжують знижуватися

Роздрібні ціни в мережах АЗС на бензин і дизельне пальне 8 липня знизилися на 30-70 копійок за літр.

Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, столична мережа KLO знизила вартість дизпального і всіх видів бензинів на 20-40 копійок: дизпального - до 28,79 грн/л, А-92 - до 28,39 грн/л, А-95 - до 29,09 грн/л, А-95+ - до 30,19 грн/л.

На 40-67 коп/л всі види пального подешевшали в полтавській мережі "Надія".

Мережі Marshal, "Татнефть-АЗС-Україна" і "Нефтек" опустили ціни на всі види пального в межах 35-60 коп/л.

В результаті середня по країні ціна дизпального знизилася до 28,84 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,37 грн/л, а А-95 - до 29,37 грн/л.

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Нагадаємо:

Мережі автозаправних комплексів WOG і ОККО 3 липня знизили вартість пального на 50 копійок за літр.

Середня по країні ціна ДП знизилася до 29,38 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,91 грн/л, а А-95 - до 29,92 грн/л.

2 липня ОККО зменшила ціну дизельного пального відразу на 1 грн/л, а бензинів — на 50 коп/л.

Також 2 липня всі види бензинів в мережі WOG подешевшали на 1 грн/л, а ДП - на 50 коп/л.

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