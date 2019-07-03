Найбільші мережі АЗС знижують ціни на бензин другий день поспіль

Мережі автозаправних комплексів WOG і ОККО 3 липня знизили вартість пального на 50 копійок за літр.

Про це повідомляє видання еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

WOG знизила ціни дизпального на 50 коп/л, до 29,99 грн/л.

ОККО знизила ціни бензинів на 50 коп/л: А-92 опустився до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, А-95+ - до 31,99 грн/л.

Такі мережі, як "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, UPG і "Паралель" опустили ціни на всі види пального в межах 30-70 коп/л.

Середня по країні ціна ДП знизилася до 29,38 грн/л, бензину марки А-92 - до 28,91 грн/л, а А-95 - до 29,92 грн/л.

2 липня ОККО зменшила ціну дизельного пального відразу на 1 грн/л, а бензинів — на 50 коп/л.

Також 2 липня всі види бензинів в мережі WOG подешевшали на 1 грн/л, а ДП - на 50 коп/л.

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