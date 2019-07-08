65 населених пунктів України почали підключати до швидкісного інтернету

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" розпочала підключення абонентів до оптичної мережі в українських селах, де до кінця липня планується збудувати майже 600 кілометрів оптики.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Як зазначили у прес-службі, загалом у рамках масштабного проекту планується підключити до інтернету 300 населених пунктів. Однак на першому етапі, що стартував у липні поточного року, підключать 65 населених пунктів.

"Перші підключення у рамках проекту з розбудови оптики у 300 невеликих населених пунктів розпочато на півмісяця раніше запланованого терміну", - зазначається у повідомленні.

Як пояснили у прес-службі, на першому етапі роботи з будівництва оптики ведуться у 16 областях: Запорізькій, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, де вже прокладено 40% мережі - це понад 220 км.

Загалом до кінця липня планується побудувати майже 600 км оптики, додали у компанії.

"Завдяки цьому, тисячі мешканців 65 населених пунктів отримуватимуть інтернет на швидкості до 200 Мбіт/с та матимуть змогу користуватися додатковими телекомпослугами, зокрема інтернет-телефонією та інтерактивним телебаченням", - підкреслили у компанії.

І додали, що у 26 українських селах досі не було інтернету.

"Загалом, цей масштабний проект передбачає будівництво понад 3,5 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній, у результаті чого широкосмугові мережі доступу охоплять оселі в майже 300 невеликих містах та селах", - пояснили в компанії.

Цей проект "Укртелеком" реалізовує спільно із словенською телекомунікаційною компанією "Іскрател".

Підключення до швидкісного інтернету відбувається в рамках реалізації проекту з розбудови оптичної мережі за технологією GPON, зазначили в компанії.

Нагадаємо:

У рейтингу країн за швидкістю інтернету Україна втратила 23 позиції, опустившись із 58 місця, яке займала в минулому році, на 81-ше.

Водночас, не дивлячись на низьку швидкість інтернету, Україна стала одним із лідерів за дешевизною мобільного інтернету.

Економічна правда