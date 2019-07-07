Новини вихідних: перший танкер нафти із США та представники Зеленського у держбанках

Про перший танкер нафти із США. 6 липня до Одеси доставили партію нафти із США вперше в історії України.

Про "Нафтогаз" і дивіденди уряду. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що важливіше витратити доходи компанії на закачування газу до підземних сховищ, ніж виплатити дивіденди державі.

Про представників Зеленського у держбанках. Членами наглядових рад державних "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента стали колишні співробітники "Укрексімбанку" Юлія Мецгер та Юрій Храмов.

Про ДФС і неякісне обладнання. Керівництво Державної фіскальної служби у квітні 2018 року закупило неякісні митні сканери.

Про електронну митницю. Електронна митниця в Україні може запрацювати орієнтовно через рік.

Про банківські кредити бізнесу. В Україні зменшуються реальні обсяги банківських кредитів суб'єктам господарювання. Так, співвідношення їх середньорічного показника до ВВП зменшилося з 44,1% в 2013 році до 24,2% у 2018 році.