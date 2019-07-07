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В Україні падають обсяги банківських кредитів бізнесу — експерт

Неділя, 7 липня 2019, 13:30

В Україні зменшуються реальні обсяги банківських кредитів суб'єктам господарювання. Так, співвідношення їх середньорічного показника до ВВП зменшилося з 44,1% в 2013 році до 24,2% у 2018 році.

Про це у своїй статті для "Дзеркала тижня" пише Тетяна Богдан, доктор економічних наук, експертно-аналітичний центр "Оптима". 

В структурі джерел фінансування капітальних інвестицій підприємств частка кредитів банків та інших позик за п'ять років знизилася майже вдвічі, досягнувши в минулому році 7,7%. 

На думку автора, не останню роль у таких процесах відіграла жорстка монетарна політика НБУ.

За її словами, серед країн з ринками, що формуються, номінальна облікова ставка в Україні (17,5%) займала друге місце після Туреччини (24%). У групу країн з найвищими процентними ставками входили також Мексика (8,25%), Південна Африка (6,75), Бразилія та Індонезія (6,5%), рівень ставок у яких був помітно нижче, ніж в Україні.

"Наші розрахунки показали, що підвищення облікової ставки Національним банком з жовтня 2017 року по вересень 2018 року стало фактором скорочення реального ВВП на 1,7%. З іншого боку, досить комфортно в таких умовах відчувають себе фінансові посередники, структура активів яких представлена ОВДП, цінними паперами НБУ і споживчими кредитами домогосподарствам", — зазначає експерт. 

"Подолання існуючих деформацій і забезпечення поштовху для розвитку національної економіки вимагають розробки принципово нової монетарної політики, в рамках якої "сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримка економічної політики Кабінету міністрів" (ст. 6 закону про НБУ - ред) стануть повноцінною функцією Національного банку", - йдеться у статті.

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кредитування бізнес НБУ

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